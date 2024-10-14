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ЕС продлит мандат своей военной миссии в Украине на два года

ЕС продлит мандат своей военной миссии в Украине на два года Киев нуждается в большей оборонной поддержке, поэтому ЕС должен усилить свою миссию по военной помощи Украине – EUMAM – для подготовки украинских военнослужащих.
Другие страны
14 октября 2024 г. 23:40
ЕС продлит мандат своей военной миссии в Украине на два года

Киев нуждается в большей оборонной поддержке, поэтому ЕС должен усилить свою миссию по военной помощи Украине – EUMAM – для подготовки украинских военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.​​​​​

"Мы решили, что мы продлим мандат нашей миссии в Украине на два года. Это необходимо для усиления подготовки украинских военных", - сказал он.

По его словам, окончательное утверждение мандата должно состояться на следующей встрече глав МИД ЕС в ноябре. Боррель вновь заверил, что миссия ЕС в Украине направлена на обучение и снабжение ВСУ и не носит боевого характера.

Отмечается, что до начала заседания глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил журналистам, что миссия EUMAM подготовила 60 тыс. военнослужащих для Украины и Евросоюз продолжит эту деятельность.

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