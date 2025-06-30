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ЕС продлил на полгода секторальные санкции против РФ

ЕС продлил на полгода секторальные санкции против РФ ЕС продлил на полгода секторальные санкции против РФ
Другие страны
30 июня 2025 г. 15:11
ЕС продлил на полгода секторальные санкции против РФ

Сегодня ЕС официально согласился продлить секторальные санкции в отношении России на 6 месяцев, до 31 января 2026 года.

Как передает Report, об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По ее словам, эти санкции призваны оказать давление на Москву с целью прекращения войны в Украине.

Согласно пресс-релизу ЕС, санкции состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничение на торговлю, финансы, энергетику, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Они также охватывают запрет на импорт или перевалку морской нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, систему SWIFT для ряда российских банков и приостановление вещательной деятельности и лицензий в Европейском союзе нескольких российских СМИ.

"Кроме того, конкретные меры позволяют ЕС противодействовать обходу санкций", - сказано в сообщении.

По оценке Совета Евросоюза, "целесообразно сохранять в силе все меры, введенные ЕС, и при необходимости принимать дополнительные меры".

Данные экономические меры в отношении России впервые были введены в 2014 году и значительно расширены с февраля 2022 года.

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Версия на английском языке EU extends sectoral sanctions on Russia for six more months
Версия на азербайджанском языке Aİ Rusiyaya qarşı sanksiyaları 6 ay müddətinə uzadıb

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