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ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России

ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России Евросоюз продлил на полгода санкции против 1 206 физических и 108 юридических лиц России, введенных в 2014 и 2022 годах.
Другие страны
15 сентября 2022 г. 05:13
ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России

Евросоюз продлил на полгода санкции против 1 206 физических и 108 юридических лиц России, введенных в 2014 и 2022 годах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в Брюсселе.

"Совет принял сегодня решение продлить срок действия ограничительных мер в отношении лиц, виновных в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2023 года", - отмечается в заявлении.

"Санкции будут по-прежнему применяться к 1 206 физическим и 108 юридическим лицам, многие из которых включены в список в ответ", - говорится в документе.

Санкции предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным физическим и юридическим лицам.

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