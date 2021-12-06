ЕС продлил на год санкции за нарушение прав человека

Европейский союз продлил до 8 декабря 2022 года действие санкций за нарушения прав человека.

Европейский союз продлил до 8 декабря 2022 года действие санкций за нарушения прав человека.

Как передает Report, соответствующее заявление обнародовал в понедельник Совет ЕС.

Санкционный режим будет действовать еще год.

Режим санкций распространяется, в том числе, на граждан России. Всего в санкционный список входят 14 физлиц и четыре организации, один фигурант скончался.

Глобальный режим санкций Евросоюза за серьезные нарушения в области прав человека был введен 8 декабря 2020 года. Иницииатором его разработки стал глава евродипломатии Жозеп Боррель.