ЕС продлил на год санкции против ответственных за применение химического оружия

Евросоюз (ЕС) продлил на год санкции в отношении физических и юридических лиц, в том числе из России, ответственных, по мнению сообщества, за распространение и применение химического оружия.

Евросоюз (ЕС) продлил на год санкции в отношении физических и юридических лиц, в том числе из России, ответственных, по мнению сообщества, за распространение и применение химического оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Сегодня Совет продлил ограничительные меры против [ответственных за] распространение и применение химического оружия еще на год, до 16 октября 2023 года", - отмечается в нем.

Совет ЕС подчеркивает, что в настоящее время в черный список включены 15 физических и два юридических лица. Это лица, связанные с нападениями в Сирии и в английском городе Солсбери. В последнем случае речь идет о Петрове и Боширове, которые в интервью телеканалу RT отвергли все обвинения. Кроме того, санкции введены в отношении сирийского Центра научных исследований и изысканий.

Режим односторонних ограничительных мер ЕС по химическому оружию включает для физических лиц запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку всех банковских активов на территории ЕС, если такие удастся найти. Для юрлиц включение в этот черный список подразумевает запрет на доступ к финансированию со стороны Евросоюза. Формат санкций был создан в 2018 году, они продлеваются ежегодно.