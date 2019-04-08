​ЕС продлил на год санкции против Ирана

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Евросоюз продлил на один год ограничительные меры в отношении Ирана, которые были введены "в связи с нарушением прав человека" в этой стране.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.

Согласно решению, Совет ЕС продлил ограничительные меры ЕС в ответ на серьезные нарушения прав человека в Иране до 13 апреля 2020 года.

В заявлении отмечается, что санкции ЕС против Ирана были введены в 2011 году из-за нарушения прав человека в этой стране и действуют в отношении 82 человек и одной организации. В частности, всем фигурантам этого черного списка запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы подлежат замораживанию, если будут обнаружены в европейских банках.

Наряду с этим санкции предусматривают запрет на поставки в Иран оборудования, которое может быть использовано для "репрессий" внутри страны, а также для слежки за телекоммуникациями.