​ЕС продлил санкции против россиян и ополченцев до сентября 2015 года

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Совет глав МИД стран Евросоюза принял решение продлить действие индивидуальных санкций против граждан России и ополченцев до сентября 2015 года.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Существующие меры будут продлены. Это политическое решение — продлить эти меры до сентября", — сказал источник.

Кроме того, главы МИД стран — членов ЕС поручили подготовить расширение списка санкций по Украине, чтобы министры приняли решение на следующей встрече 9 февраля. Пока неясно, будут ли это частные лица или юридические лица.