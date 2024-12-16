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ЕС продлил для некоторых компаний сроки ухода из России

ЕС продлил для некоторых компаний сроки ухода из России Евроcоюз в рамках 15-го пакета санкций в отношении России продлил сроки, в течение которых операторы из ЕС могут вывести свои активы из этой страны.
Другие страны
16 декабря 2024 г. 16:39
ЕС продлил для некоторых компаний сроки ухода из России

Евроcоюз в рамках 15-го пакета санкций в отношении России продлил сроки, в течение которых операторы из ЕС могут вывести свои активы из этой страны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Новый пакет мер продлевает действие некоторых существующих исключений, необходимых для вывода активов из России".

При этом в заявлении отмечается, что продление сроков не предназначено для продолжения деятельности в РФ.

"Исключения предоставляются на индивидуальной основе государствами-членами и направлены на упорядоченный процесс вывода активов, который был бы невозможен без продления сроков", - сказано в заявлении.

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