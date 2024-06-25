ЕС продлил действие механизма для беженцев из Украины

Евросоюз принял решение продлить действие специального механизма для принятия беженцев из Украины до марта 2026 года.

Евросоюз принял решение продлить действие специального механизма для принятия беженцев из Украины до марта 2026 года.

Как передает Report, это следует из сообщения на сайте Совета ЕС.

"Сегодня Совет принял решение продлить временную защиту до 4 марта 2026 года для более чем 4 млн украинцев", - сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что власти Польши с 1 июля отменят выплаты за размещение украинских беженцев в частном секторе самим беженцам и владельцам жилья. Польские власти выплачивали владельцам жилья, которые размещали беженцев из Украины в своих домах, по 40 злотых в день за каждого человека (около 10 долларов).

Кроме того, беженцы получали единоразовую выплату в размере 300 злотых (около 75 долларов).