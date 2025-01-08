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ЕС призывает уважать суверенитет стран-членов на фоне заявлений Трампа о Гренландии

ЕС призывает уважать суверенитет стран-членов на фоне заявлений Трампа о Гренландии Необходимо уважать суверенитет стран Европейского союза.
Другие страны
8 января 2025 г. 17:42
ЕС призывает уважать суверенитет стран-членов на фоне заявлений Трампа о Гренландии

Необходимо уважать суверенитет стран Европейского союза.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас-Анитта Хиппер заявила в среду связи с заявлением новоизбранного президента США Дональда Трампа относительно претензий Вашингтона на Гренландию.

"Суверенитет государств-членов всегда должен уважаться. Это одна из дипломатических ценностей и основополагающий принцип, на который мы всегда опираемся в нашей работе. И это относится к случаю Дании", - сказала она.

По ее словам, ЕС работает над усиленным трансатлантическим партнерством "для достижения общих целей и общих стратегических интересов".

"У нас много проблем, которые надо решать общими усилиями, для чего необходимо прочное партнерство. И это то, над чем мы работаем", - сказала Хиппер в ответ на вопросы журналистов о реакции Брюсселя на заявление Трампа касательно острова, входящего в состав Датского королевства, члена ЕС.

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