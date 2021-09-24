ЕС призывает участников Генассамблеи ООН поддержать соглашение по борьбе с пандемиями

Евросоюз призывает участников Генеральной Ассамблеи ООН поддержать заключение глобального соглашения по борьбе с пандемиями.

Евросоюз призывает участников Генеральной Ассамблеи ООН поддержать заключение глобального соглашения по борьбе с пандемиями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, выступая в пятницу на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Победить эту пандемию недостаточно, необходимо предотвратить следующие пандемии, - заявил он. - Поэтому мы с [генеральным директором ВОЗ] доктором Тедросом Гебрейесусом призываем к заключению международного соглашения о пандемиях и мы призываем все страны поддержать запуск переговоров об этом", - сказал он.