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ЕС призывает участников Генассамблеи ООН поддержать соглашение по борьбе с пандемиями

ЕС призывает участников Генассамблеи ООН поддержать соглашение по борьбе с пандемиями Евросоюз призывает участников Генеральной Ассамблеи ООН поддержать заключение глобального соглашения по борьбе с пандемиями.
Другие страны
24 сентября 2021 г. 20:55
ЕС призывает участников Генассамблеи ООН поддержать соглашение по борьбе с пандемиями

Евросоюз призывает участников Генеральной Ассамблеи ООН поддержать заключение глобального соглашения по борьбе с пандемиями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, выступая в пятницу на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Победить эту пандемию недостаточно, необходимо предотвратить следующие пандемии, - заявил он. - Поэтому мы с [генеральным директором ВОЗ] доктором Тедросом Гебрейесусом призываем к заключению международного соглашения о пандемиях и мы призываем все страны поддержать запуск переговоров об этом", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı BMT Baş Assambleyası üzvlərini pandemiya ilə mübarizəyə dair razılaşmanı dəstəkləməyə çağırıb

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