ЕС призывает Трампа отказаться от торговой войны перед началом саммита G7

ЕС призывает Трампа отказаться от торговой войны перед началом саммита G7.

ЕС призывает Трампа отказаться от торговой войны перед началом саммита G7.

Как передает Report со ссылкой на Politico, председатель Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что Европа не может увеличивать расходы на оборону.

По его мнению, ЕС не сможет увеличить расходы на оборону, как того хочет Трамп, если одновременно с этим придется вести торговую войну.

"Сейчас неподходящий момент для создания неопределенности в экономике, неподходящий момент для создания проблем в торговле, потому что нам нужно укреплять нашу экономическую базу, как и Соединенным Штатам", - сказал Кошта.