ЕС призвал создать мировой рынок квот на углеродные выбросы

Евросоюз, невзирая на энергетический кризис, призвал создать глобальный рынок углеродных квот, чтобы "повысить цену на углерод" и таким образом снизить выбросы парниковых газов.

Евросоюз, невзирая на энергетический кризис, призвал создать глобальный рынок углеродных квот, чтобы "повысить цену на углерод" и таким образом снизить выбросы парниковых газов.

Как передает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на встрече мировых лидеров, начавшейся в понедельник в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Мы должны сделать глобальный рынок углеродных квот реальностью, чтобы повысить цену углеродов, поскольку природа больше не может платить эту цену", - отметила она, перечисляя инициативы ЕС по продвижению углеродно-нейтральной экономики.

По оценкам самой Еврокомиссии, рост цен на углеродные квоты в Европе стал одним из важных факторов возникновения газового кризиса ЕС в сентябре-октябре.