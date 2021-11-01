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ЕС призвал создать мировой рынок квот на углеродные выбросы

ЕС призвал создать мировой рынок квот на углеродные выбросы Евросоюз, невзирая на энергетический кризис, призвал создать глобальный рынок углеродных квот, чтобы "повысить цену на углерод" и таким образом снизить выбросы парниковых газов.
Другие страны
1 ноября 2021 г. 21:50
ЕС призвал создать мировой рынок квот на углеродные выбросы

Евросоюз, невзирая на энергетический кризис, призвал создать глобальный рынок углеродных квот, чтобы "повысить цену на углерод" и таким образом снизить выбросы парниковых газов.

Как передает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на встрече мировых лидеров, начавшейся в понедельник в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Мы должны сделать глобальный рынок углеродных квот реальностью, чтобы повысить цену углеродов, поскольку природа больше не может платить эту цену", - отметила она, перечисляя инициативы ЕС по продвижению углеродно-нейтральной экономики.

По оценкам самой Еврокомиссии, рост цен на углеродные квоты в Европе стал одним из важных факторов возникновения газового кризиса ЕС в сентябре-октябре.

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