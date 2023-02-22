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ЕС призвал Россию вернуться к своим обязательствам по ДСНВ

ЕС призвал Россию вернуться к своим обязательствам по ДСНВ Евросоюз считает, что Россия должна выполнить обязательства по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и разрешить США проведение инспекций своих ядерных арсеналов, предусмотренных этим дого
Другие страны
22 февраля 2023 г. 04:50
ЕС призвал Россию вернуться к своим обязательствам по ДСНВ

Евросоюз считает, что Россия должна выполнить обязательства по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и разрешить США проведение инспекций своих ядерных арсеналов, предусмотренных этим договором.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"ЕС призывает Россию выполнить свои обязательства в рамках ДСНВ путем упрощения проведения инспекций, предусмотренных ДСНВ на российской территории, и участия в Двусторонней консультативной комиссии в установленных договором рамках", - говорится в документе.

Россия осенью прошлого года отложила на неопределенный срок проведение заседания российско-американской консультативной комиссии, которая, в том числе определяет сроки дальнейших инспекций.

Внешнеполитическая служба ЕС выразила сожаление по поводу решения России о приостановке участия в ДСНВ, что, по ее мнению, подрывает архитектуру безопасности в Европе. "Повышая предсказуемость и взаимное доверие между двумя крупнейшими ядерными державами, этот договор ограничивает стратегическое соперничество и повышает стратегическую стабильность", - говорится в заявлении.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию страны анонсировал приостановку участия страны в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), регулирующий отношения России и США в сфере стратегических вооружений.

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