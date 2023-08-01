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ЕС призвал РФ не усугублять конфликт из-за атаки беспилотников в Москве

ЕС призвал РФ не усугублять конфликт из-за атаки беспилотников в Москве Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали призвала Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации конфликта.
Другие страны
1 августа 2023 г. 15:43
ЕС призвал РФ не усугублять конфликт из-за атаки беспилотников в Москве

Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали призвала Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации конфликта.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом она сообщила на брифинге.

По ее словам, ЕС не имеет никакой независимой информации о деталях этого инцидента или происхождении беспилотников. Массрали подчеркнула, что оружие, поставляемое по линии Европейского фонда мира, может быть использовано только для защиты территории Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить, почему украинские беспилотники дважды за несколько дней попали в одну и ту же точку в "Москве-сити".

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что 1 августа несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами противовоздушной обороны. Один дрон долетел до той же башни в "Москва-Сити", что и при предыдущей атаке.

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Версия на английском языке EU urges Russia not to aggravate conflict over drone attack in Moscow

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