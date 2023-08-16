ЕС призвал противоборствующие стороны в Ливии к диалогу и деэскалации

Евросоюз обеспокоен вооруженными действиями в Ливии и призывает стороны к диалогу и деэскалации.

Евросоюз обеспокоен вооруженными действиями в Ливии и призывает стороны к диалогу и деэскалации.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Хотя столкновения в Триполи, похоже, утихли, Европейский союз настоятельно призывает все стороны продолжать воздерживаться от вооруженных столкновений и вести диалог в целях деэскалации ситуации и восстановления спокойствия", - говорится в опубликованном в Брюсселе коммюнике главы дипломатии ЕС.

В заявлении также содержится призыв к сторонам конфликта, "участвовавшим в актах насилия", соблюдать свои "обязательства по международному гуманитарному праву и обеспечивать защиту гражданских лиц".

Боррель подчеркнул, что ливийцы устали жить в обстановке вооруженной конфронтации в стране и заслуживают того, чтобы их стремление к миру, наконец, было услышано и реализовано.

"Последние события являются ярким напоминанием о нестабильности ситуации с безопасностью в Ливии и о настоятельной необходимости проведения выборов для поиска устойчивого и инклюзивного политического решения", - отметил глава европейской дипломатии.