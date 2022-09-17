ЕС призвал Кыргызстан и Таджикистан обеспечить соблюдение режима прекращения огня

Европейский союз призывает Кыргызстан и Таджикистан обеспечить эффективное соблюдение режима прекращения огня на границе.

Европейский союз призывает Кыргызстан и Таджикистан обеспечить эффективное соблюдение режима прекращения огня на границе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.

"Эскалация вдоль общей границы наносит ущерб региональной стабильности. ЕС приветствует (соглашение) о прекращении огня, достигнутое в пятницу. Мы призываем обе стороны как можно скорее обеспечить эффективное соблюдение режима прекращения огня и приложить все усилия для снижения напряженности и достижения долгосрочного урегулирования существующих разногласий", - говорится в заявлении.

Напомним, что ситуация на границе между Киргизией и Таджикистаном обострилась 14 сентября. Стороны договорились о прекращении огня 16 сентября.