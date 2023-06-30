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ЕС призвал Китай надавить на РФ для полного вывода войск с Украины

ЕС призвал Китай надавить на РФ для полного вывода войск с Украины Участники саммита ЕС призвали Китай оказать давление на Россию с целью немедленного вывода войск с Украины без предварительных условий.
Другие страны
30 июня 2023 г. 16:18
ЕС призвал Китай надавить на РФ для полного вывода войск с Украины

Участники саммита ЕС призвали Китай оказать давление на Россию с целью немедленного вывода войск с Украины без предварительных условий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу итоговом заявлении саммита ЕС по Китаю.

"Европейский союз призывает Китай оказать давление на Россию для прекращения агрессивной войны, немедленного и полного вывода войск с Украины без предварительных условий", - говорится в документе.

Как заявили участники встречи, Китай как постоянный член Совета безопасности ООН "несет особую ответственность за поддержание миропорядка, основанного на правилах".

Лидеры ЕС также объявили, что продолжат экономическое и международное сотрудничество с Китаем, в том числе по проблемам борьбы с изменением климата, обеспечению продовольственной безопасности, подготовке к борьбе с будущими пандемиями и природными катастрофами.

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