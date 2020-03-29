ЕС призвал к укреплению перемирия в Идлибе для борьбы с коронавирусом

Европейский союз призвал распространить прекращение огня, действующее в провинции Идлиб, на всю территорию Сирии, чтобы облегчить борьбу с коронавирусом, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Действующее в Идлибе прекращение огня остается хрупким. Необходимо его закрепить и распространить на всю Сирию", - говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

В Брюсселе отметили, что остановка боевых действий важна сама по себе, но также является "обязательным условием для сдерживания распространения коронавируса".

В Сирии было зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом. Для предотвращения распространения вируса власти закрыли внешние границы, отменили авиасообщение и ограничили передвижения граждан внутри страны.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.