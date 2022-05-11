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ЕС призвал к расследованию гибели журналистки Al Jazeera

ЕС призвал к расследованию гибели журналистки Al Jazeera Евросоюз (ЕС) призывает провести независимое расследование гибели репортера телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акили, убитой в среду утром при освещении столкновений между израильскими военнослужащими и палестинцами в лагере беженцев в Дженине на Западном бе
Другие страны
11 мая 2022 г. 19:44
ЕС призвал к расследованию гибели журналистки Al Jazeera

Евросоюз (ЕС) призывает провести независимое расследование гибели репортера телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акили, убитой в среду утром при освещении столкновений между израильскими военнослужащими и палестинцами в лагере беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в среду в Брюсселе.

"Евросоюз решительно осуждает убийство журналиста [телеканала] Al Jazeera, - отмечается в нем. - Необходимо как можно скорее провести тщательное независимое расследование".

Ширин Абу Акиля получила смертельное ранение в голову, когда освещала армейский рейд, во время которого вспыхнули вооруженные стычки между израильскими солдатами и палестинцами. Кроме того, пострадал продюсер Al Jazeera Али ас-Самуди, состояние которого оценивается как стабильное. Как сообщила телекомпания на своей странице в Twitter, оба были в бронежилетах с надписью "пресса" и в касках, когда попали под обстрел. По некоторым данным, журналистка была убита снайпером.

В израильской армии заявили, что изучают информацию о возможном ранении репортеров в ходе перестрелки между израильскими военными и вооруженными палестинцами в Дженине. В армейской пресс-службе не исключили, что журналисты пострадали от рук палестинских боевиков. Между тем премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выступая в среду в Кнессете (парламенте), отметил, что власти страны призвали палестинскую сторону провести совместную патологоанатомическую экспертизу и совместное расследование гибели Абу Акили, однако получили отказ.

Журналистка Абу Акиля родилась в Иерусалиме в 1971 году в известной христианской семье из Вифлеема. Она работала в разных СМИ, пока в 1997 году не перешла в Al Jazeera, где и оставалась вплоть до последнего момента.

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