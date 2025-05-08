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ЕС призвал Индию и Пакистан воздерживаться от дальнейших взаимных атак

ЕС призвал Индию и Пакистан воздерживаться от дальнейших взаимных атак ЕС призывает Индию и Пакистан соблюдать международное право и защитить гражданское население
Другие страны
8 мая 2025 г. 14:57
ЕС призвал Индию и Пакистан воздерживаться от дальнейших взаимных атак

Европейский союз с большой обеспокоенностью следит за растущей напряженностью в отношениях между Индией и Пакистаном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"ЕС призывает обе стороны проявлять сдержанность, снижать напряженность и воздерживаться от дальнейших атак ради защиты жизней мирных жителей с обеих сторон. ЕС призывает обе стороны к диалогу", - подчеркивается в заявлении.

По ее словам, Брюссель готов работать со всеми сторонами для деэскалации ситуации.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Hindistan və Pakistanı qarşılıqlı hücumlardan çəkinməyə çağırıb
Версия на английском языке EU calls on India and Pakistan to refrain from further mutual attacks

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