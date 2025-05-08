ЕС призвал Индию и Пакистан воздерживаться от дальнейших взаимных атак

ЕС призывает Индию и Пакистан соблюдать международное право и защитить гражданское население

Европейский союз с большой обеспокоенностью следит за растущей напряженностью в отношениях между Индией и Пакистаном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"ЕС призывает обе стороны проявлять сдержанность, снижать напряженность и воздерживаться от дальнейших атак ради защиты жизней мирных жителей с обеих сторон. ЕС призывает обе стороны к диалогу", - подчеркивается в заявлении.

По ее словам, Брюссель готов работать со всеми сторонами для деэскалации ситуации.