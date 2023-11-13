ЕС призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников

27 стран-членов Европейского союза серьезно обеспокоены углублением гуманитарного кризиса в Секторе Газа. Брюссель призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников.

27 стран-членов Европейского союза серьезно обеспокоены углублением гуманитарного кризиса в Секторе Газа. Брюссель призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Twitter.

"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и созданию гуманитарных коридоров, чтобы помощь могла безопасно добраться до населения Газы. Призываем ХАМАС к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников", - говорится в заявлении.

При этом ЕС осуждает использование ХАМАСом больниц и гражданского населения в качестве "живого щита":

"Гражданское население должно иметь возможность покинуть зону боевых действий. Боевые действия наносят серьезный ущерб больницам и приводят к гибели мирных жителей. Международное гуманитарное право предусматривает защиту больниц, медикаментов и гражданских лиц, находящихся в них".

В то же время Евросоюз призвал Израиль проявлять максимальную сдержанность для обеспечения защиты гражданского населения.