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ЕС призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников

ЕС призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников 27 стран-членов Европейского союза серьезно обеспокоены углублением гуманитарного кризиса в Секторе Газа. Брюссель призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников.
Другие страны
13 ноября 2023 г. 05:23
ЕС призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников

27 стран-членов Европейского союза серьезно обеспокоены углублением гуманитарного кризиса в Секторе Газа. Брюссель призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Twitter.

"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и созданию гуманитарных коридоров, чтобы помощь могла безопасно добраться до населения Газы. Призываем ХАМАС к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников", - говорится в заявлении.

При этом ЕС осуждает использование ХАМАСом больниц и гражданского населения в качестве "живого щита":

"Гражданское население должно иметь возможность покинуть зону боевых действий. Боевые действия наносят серьезный ущерб больницам и приводят к гибели мирных жителей. Международное гуманитарное право предусматривает защиту больниц, медикаментов и гражданских лиц, находящихся в них".

В то же время Евросоюз призвал Израиль проявлять максимальную сдержанность для обеспечения защиты гражданского населения.

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