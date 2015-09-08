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    ЕС призвал армию и боевиков в Турции к прекращению огня

    Число погибших в результате теракта в Ыгдыре возросло до 14 человек

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Евросоюз обеспокоен эскалацией насилия в Турции и призывает к прекращению огня армию и боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). 

    Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявила представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Косьянчич.

    "Мы решительно осуждаем террористические атаки РПК и призываем к срочному и без условий прекращению огня со всех сторон с тем, чтобы вернуться к переговорам", - сказала она журналистам в Брюсселе.

    Как уже сообщалось, число жертв подрыва боевиками РПК микроавтобуса, перевозившего полицейских в провинции Ыгдыр на востоке Турции, возросло до 14. Ранее турецкие СМИ сообщали об 11 погибших и 4 раненых полицейских в результате подрыва микроавтобуса на заложенной боевиками РПК мине. Автобус перевозил полицейских на пограничный пункт на границе Турции и Азербайджана.

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