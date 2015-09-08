ЕС призвал армию и боевиков в Турции к прекращению огня

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Евросоюз обеспокоен эскалацией насилия в Турции и призывает к прекращению огня армию и боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявила представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Косьянчич.

"Мы решительно осуждаем террористические атаки РПК и призываем к срочному и без условий прекращению огня со всех сторон с тем, чтобы вернуться к переговорам", - сказала она журналистам в Брюсселе.

Как уже сообщалось, число жертв подрыва боевиками РПК микроавтобуса, перевозившего полицейских в провинции Ыгдыр на востоке Турции, возросло до 14. Ранее турецкие СМИ сообщали об 11 погибших и 4 раненых полицейских в результате подрыва микроавтобуса на заложенной боевиками РПК мине. Автобус перевозил полицейских на пограничный пункт на границе Турции и Азербайджана.