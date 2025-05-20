ЕС приветствовал создание в Сирии органа по вопросам правосудия переходного периода

В Евросоюзе назвали важным шагом создание в Сирии национальных органов по вопросам правосудия переходного периода и по пропавшим без вести лицам.

В Евросоюзе назвали важным шагом создание в Сирии национальных органов по вопросам правосудия переходного периода и по пропавшим без вести лицам.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Усилия по вопросам правосудия переходного периода имеют основополагающее значение для закладки фундамента примирения и прочного мира в Сирии. Расследование судьбы всех пропавших без вести лиц станет решающим шагом, чтобы позволить пострадавшим семьям и сообществам перевернуть страницу", - отметил он.

ЕС призвал переходные сирийские власти обеспечить, чтобы эти усилия осуществлялись прозрачным, беспристрастным и инклюзивным образом в соответствии с международными стандартами правосудия.

"Крайне важно, чтобы соответствующие международные органы, а также сирийские и международные организации гражданского общества были полностью связаны с этими усилиями. ЕС продолжает поддерживать сирийский народ на его пути к миру, стабильности и справедливости", - говорится в заявлении представителя ЕВС.