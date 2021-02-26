ЕС принял решение утвердить свою первую военную концепцию

К марту 2022 года ЕС намерен принять данную концепцию

Главы государств Евросоюза намерены интенсифицировать разработку первой военной концепции сообщества под названием "Стратегический компас ЕС" и принять ее к марту 2022 года. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении саммита Европейского союза.

"Мы поручили верховному представителю [ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозепу Боррелю активизировать работу над "Стратегическим компасом ЕС", используя весь имеющийся в его распоряжении инструментарий, с прицелом утверждения этого документа [на саммите сообщества] в марте 2022 года", - отмечается в заявлении.