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ЕС принял решение утвердить свою первую военную концепцию

ЕС принял решение утвердить свою первую военную концепцию К марту 2022 года ЕС намерен принять данную концепцию
Другие страны
26 февраля 2021 г. 16:21
ЕС принял решение утвердить свою первую военную концепцию

Главы государств Евросоюза намерены интенсифицировать разработку первой военной концепции сообщества под названием "Стратегический компас ЕС" и принять ее к марту 2022 года. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении саммита Европейского союза.

"Мы поручили верховному представителю [ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозепу Боррелю активизировать работу над "Стратегическим компасом ЕС", используя весь имеющийся в его распоряжении инструментарий, с прицелом утверждения этого документа [на саммите сообщества] в марте 2022 года", - отмечается в заявлении.

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