ЕС пригрозил путчистам в Нигере приостановкой финансовой помощи

Евросоюз самым решительным образом осуждает переворот в Нигере и предупреждает захвативших власть военных о последствиях, в том числе о лишении финансовой помощи.

Евросоюз самым решительным образом осуждает переворот в Нигере и предупреждает захвативших власть военных о последствиях, в том числе о лишении финансовой помощи.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Любое нарушение конституционного порядка будет иметь последствия для сотрудничества между ЕС и Нигером, включая немедленную приостановку всей бюджетной поддержки", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, опубликованном в Брюсселе в пятницу.

По его словам, события последних дней "представляют собой серьезную угрозу стабильности и демократии в Нигере".

Боррель ссылается на оценку события Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС), определившим этот переворот как "полное нарушение демократических принципов, на которых основывается управление политической властью в регионе".

Евросоюз подтвердил свою поддержку действий этой организации и ее "продолжающихся усилий, направленных на немедленное восстановление конституционного порядка".

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Евросоюз призывает к безоговорочным гарантиям безопасности и свободы передвижения президента Мохамеда Базума.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против главы государства. СМИ сообщали, что Базум был схвачен сотрудниками президентской гвардии. В четверг Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддержало бойцов президентской гвардии, которые выступили против лидера страны.

В пятницу государственные СМИ Нигера назвали новым лидером страны армейского генерала Абдурахмана Тчиани, сообщил телеканал France 24. При видеообращении к согражданам генерал был представлен как лидер группы путчистов, ранее отстранившей от власти президента Базума.

В телеобращении он указал, что военные взяли власть в свои руки из-за ряда накопившихся проблем в стране, в том числе экономических, а также из-за коррупции, отсутствия безопасности.

Тчиани 62 года. С 2011 года он возглавляет президентскую гвардию. В 2018 году получил звание генерала.