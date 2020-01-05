ЕС пригласил главу МИД Ирана в Брюссель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель "пригласил главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа посетить Брюссель для обсуждения деэскалации в Ираке".

Как передает Reportсо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Ж.Боррель "выразил глубокую озабоченность в связи с убийством (командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции – ред.) генерала Касема Сулеймани" в результате авиаудара США в районе аэропорта Багдада.