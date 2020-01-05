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ЕС пригласил главу МИД Ирана в Брюссель

ЕС пригласил главу МИД Ирана в Брюссель
​Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пригласил главу МИД Ирана посетить Брюссель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель "пригласил главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа посетить Брюссель для обсуждения деэскалации в Ираке".

Как передает Reportсо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Ж.Боррель "выразил глубокую озабоченность в связи с убийством (командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции – ред.) генерала Касема Сулеймани" в результате авиаудара США в районе аэропорта Багдада.

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