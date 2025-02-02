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СМИ: ЕС предупредил США о жестком ответе в случае введения пошлин на его товары

СМИ: ЕС предупредил США о жестком ответе в случае введения пошлин на его товары Евросоюз будет "жестко реагировать", если США введут пошлины на товары из стран сообщества.
Другие страны
2 февраля 2025 г. 19:57
СМИ: ЕС предупредил США о жестком ответе в случае введения пошлин на его товары

Евросоюз будет "жестко реагировать", если США введут пошлины на товары из стран сообщества.

Как передает Report, об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

"ЕС твердо убежден, что низкие пошлины способствуют росту и экономической стабильности, но будет жестко реагировать, если против него будут введены несправедливые тарифы", - отметил источник.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. В отношении импорта из Мексики и Канады будут применяться тарифы в размере 25% (10% в отношении канадских энергоресурсов). На товары из КНР вводятся дополнительные тарифы в размере 10%. Меры вступят в силу 4 февраля. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ Aİ mallarına rüsum tətbiq etsə, birlik sərt cavab verəcək

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