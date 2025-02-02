СМИ: ЕС предупредил США о жестком ответе в случае введения пошлин на его товары

Евросоюз будет "жестко реагировать", если США введут пошлины на товары из стран сообщества.

Евросоюз будет "жестко реагировать", если США введут пошлины на товары из стран сообщества.

Как передает Report , об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

"ЕС твердо убежден, что низкие пошлины способствуют росту и экономической стабильности, но будет жестко реагировать, если против него будут введены несправедливые тарифы", - отметил источник.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. В отношении импорта из Мексики и Канады будут применяться тарифы в размере 25% (10% в отношении канадских энергоресурсов). На товары из КНР вводятся дополнительные тарифы в размере 10%. Меры вступят в силу 4 февраля. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг.