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ЕС представит в феврале стратегию развития военной промышленности

ЕС представит в феврале стратегию развития военной промышленности Разрабатываемая Еврокомиссией стратегия развития военной промышленности будет представлена в феврале.
Другие страны
19 января 2024 г. 14:25
ЕС представит в феврале стратегию развития военной промышленности

Разрабатываемая Еврокомиссией стратегия развития военной промышленности будет представлена в феврале.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции в правительстве Литвы заявил находящийся в Вильнюсе с визитом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"В конце февраля мы представим стратегию Евросоюза по оборонной промышленности, которая будет включать в себя программы приобретения военной техники и предусмотренные на это средства", - сообщил он.

По словам Бретона, стратегия будет охватывать выполнение обязательств ЕС по оказанию военной помощи Украине, а также удовлетворение потребностей стран-членов в военной технике. "Мы должны производить быстрее, больше и делать это сообща", - сказал еврокомиссар.

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Версия на английском языке EU to present defense industry development strategy in February

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