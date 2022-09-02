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ЕС представит на следующей неделе пакет помощи Украине в размере 5 млрд евро

ЕС представит на следующей неделе пакет помощи Украине в размере 5 млрд евро Евросоюз (ЕС) представит на следующей неделе очередной пакет финансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро, который является частью плана, анонсированного Еврокомиссией в июне.
Другие страны
2 сентября 2022 г. 20:14
ЕС представит на следующей неделе пакет помощи Украине в размере 5 млрд евро

Евросоюз (ЕС) представит на следующей неделе очередной пакет финансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро, который является частью плана, анонсированного Еврокомиссией в июне.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Выделенные средства будут предназначены для покрытия "неотложных расходов", включая выплату зарплат и пособий украинским гражданам. Отмечается, что представители ЕС согласовали детали нового пакета на встрече, состоявшейся в пятницу в онлайн-формате, а также договорились продолжить разработку механизма предоставления Украине оставшихся 3 млрд евро макроэкономической помощи.

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Версия на английском языке EU to present €5bn aid package to Ukraine next week

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