ЕС представит на следующей неделе пакет помощи Украине в размере 5 млрд евро

Евросоюз (ЕС) представит на следующей неделе очередной пакет финансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро, который является частью плана, анонсированного Еврокомиссией в июне.

Евросоюз (ЕС) представит на следующей неделе очередной пакет финансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро, который является частью плана, анонсированного Еврокомиссией в июне.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Выделенные средства будут предназначены для покрытия "неотложных расходов", включая выплату зарплат и пособий украинским гражданам. Отмечается, что представители ЕС согласовали детали нового пакета на встрече, состоявшейся в пятницу в онлайн-формате, а также договорились продолжить разработку механизма предоставления Украине оставшихся 3 млрд евро макроэкономической помощи.