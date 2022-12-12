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ЕС предостерегает Иран от любых поставок оружия РФ

ЕС предостерегает Иран от любых поставок оружия РФ Европейский союз предостерег Иран от любых новых поставок оружия Российской Федерации, в том числе, баллистических ракет малой дальности, что может привести к дальнейшей эскалации войны против Украины, передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Другие страны
12 декабря 2022 г. 19:48
ЕС предостерегает Иран от любых поставок оружия РФ

Европейский союз предостерег Иран от любых новых поставок оружия Российской Федерации, в том числе, баллистических ракет малой дальности, что может привести к дальнейшей эскалации войны против Украины, передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Европейский Союз решительно предостерегает Иран от любых новых поставок оружия в Россию, в частности, любых шагов, направленных на возможную передачу России баллистических ракет малой дальности, что может привести к серьезной эскалации. Евросоюз продолжит реагировать на все действия в поддержку российской агрессии против Украины и привлекать Иран к ответственности, в том числе, с помощью дополнительных ограничительных мер", - говорится в выводах Европейского совета, одобренных в понедельник в Брюсселе.

ЕС "решительно осуждает и считает неприемлемым" любой вид военной поддержки Ирана, включая поставки беспилотных летательных аппаратов, для ведения незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войне РФ против Украины, что "грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН".

В связи c этим в ЕС заявили, что продолжают поддерживать текущую работу группы Секретариата ООН, которая отвечает за контроль за выполнением резолюции 2231 СБ ООН. "Европейский союз с большой обеспокоенностью отмечает сообщения о том, что иранское оружие, в том числе беспилотные летательные аппараты, изготавливается из компонентов международного происхождения, в том числе из Европы, и рассматривает возможность принятия соответствующих мер", - говорится в выводах.

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