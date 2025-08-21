ЕС предостерег Израиль от расширения военной операции в Газе

Евросоюз выразил серьезную обеспокоенность планами Израиля расширить военную операцию в Газе и продвигать строительство поселений в районе Е1 на Западном берегу, что фактически ставит под угрозу решение о двух государствах.

Евросоюз выразил серьезную обеспокоенность планами Израиля расширить военную операцию в Газе и продвигать строительство поселений в районе Е1 на Западном берегу, что фактически ставит под угрозу решение о двух государствах.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

"ЕС отвергает любые попытки территориальных или демографических изменений в Газе. Что касается ХАМАС, мы также однозначно заявляем, что эта организация не должна играть никакой роли в будущем управлении и безопасности Газы. Это зафиксировано в заявлениях министров иностранных дел стран Евросоюза и верховного представителя [по внешней политике Каи Каллас]", - сказала Хиппер.

Брюссель всегда заявлял, что подобные действия израильских властей нарушают международное право. Также неоднократно руководство ЕС высказывалось о необходимости немедленного прекращения огня, доступа гуманитарной помощи и освобождения всех заложников.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что гуманитарная ситуация в Газе "ужасна", и вновь призвала обеспечить защиту гражданского населения, особенно детей. ЕС также рассматривает возможность санкций против экстремистских поселенцев.

"Дипломатия всегда остается важнейшим инструментом. Но, конечно, у нас есть и другие меры. На прошлой неделе мы снова обсуждали "инструментарий" возможных действий, включая санкции против экстремистских поселенцев", - заявила Хиппер.