ЕС предоставит Украине 500 электрогенераторов из своих резервов

Европейский союз предоставляет Украине 500 электрогенераторов из своих резервов, общей стоимостью 16 млн евро для преодоления последствий, вызванных подрывом плотины в Новой Каховке.

Европейский союз предоставит Украине 500 электрогенераторов из своих резервов, общей стоимостью 16 млн евро для преодоления последствий, вызванных подрывом плотины в Новой Каховке.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", генераторы будут использоваться для восстановления критически важной инфраструктуры, такой, как водонасосные и канализационные станции в пострадавших районах на юге Украины.

"В рамках нашего экстренного реагирования на эту катастрофу мы мобилизуем наши стратегические резервы rescEU, размещенные в Польше, для доставки 500 электрогенераторов в Украину. Я также хочу поблагодарить все европейские страны, которые сразу предложили помощь Украине через "Механизм гражданской защиты ЕС", - заявил комиссар ЕС по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.