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ЕС предоставит Украине 500 электрогенераторов из своих резервов

ЕС предоставит Украине 500 электрогенераторов из своих резервов Европейский союз предоставляет Украине 500 электрогенераторов из своих резервов, общей стоимостью 16 млн евро для преодоления последствий, вызванных подрывом плотины в Новой Каховке.
Другие страны
27 июня 2023 г. 16:05
ЕС предоставит Украине 500 электрогенераторов из своих резервов

Европейский союз предоставит Украине 500 электрогенераторов из своих резервов, общей стоимостью 16 млн евро для преодоления последствий, вызванных подрывом плотины в Новой Каховке.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", генераторы будут использоваться для восстановления критически важной инфраструктуры, такой, как водонасосные и канализационные станции в пострадавших районах на юге Украины.

"В рамках нашего экстренного реагирования на эту катастрофу мы мобилизуем наши стратегические резервы rescEU, размещенные в Польше, для доставки 500 электрогенераторов в Украину. Я также хочу поблагодарить все европейские страны, которые сразу предложили помощь Украине через "Механизм гражданской защиты ЕС", - заявил комиссар ЕС по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

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Версия на английском языке EU sending 500 power generators from its stockpile to Ukraine

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