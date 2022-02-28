О нас
Аудио новости

ЕС предоставит Украине боевые самолеты

ЕС предоставит Украине боевые самолеты Страны Европейского союза согласились предоставить Украине боевые самолеты для ведения войны против российских войск.
Другие страны
28 февраля 2022 г. 01:20
ЕС предоставит Украине боевые самолеты

Страны Европейского союза согласились предоставить Украине боевые самолеты для ведения войны против российских войск.

Как передает Report, об этом сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после неформальной встречи глав МИД стран-членов.

"Мы собираемся поставить оружие, боевое, мы собираемся предоставить даже боевые самолеты. Мы говорим не только о боеприпасах. Мы предоставляем важнейшее вооружение для ведения войны", - отметил он.

По его словам, Украина просила истребители: "Министр Кулеба просил нас об истребителях, которые могла бы использовать украинская армия. Некоторые страны имеют такие самолеты".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Aİ Ukraynaya döyüş təyyarələri verəcək

Самое читаемое

Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
26 февраля 2022 г. 09:44
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
26 февраля 2022 г. 07:41
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
26 февраля 2022 г. 12:30
В Киеве начались уличные бои
В Киеве начались уличные бои
26 февраля 2022 г. 07:10
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
26 февраля 2022 г. 03:42
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
26 февраля 2022 г. 09:08
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
26 февраля 2022 г. 12:16
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
27 февраля 2022 г. 14:43
Над Украиной сбит очередной российский самолет
Над Украиной сбит очередной российский самолет
26 февраля 2022 г. 05:07
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
26 февраля 2022 г. 03:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi