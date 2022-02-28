ЕС предоставит Украине боевые самолеты

Страны Европейского союза согласились предоставить Украине боевые самолеты для ведения войны против российских войск.

Страны Европейского союза согласились предоставить Украине боевые самолеты для ведения войны против российских войск.

Как передает Report, об этом сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после неформальной встречи глав МИД стран-членов.

"Мы собираемся поставить оружие, боевое, мы собираемся предоставить даже боевые самолеты. Мы говорим не только о боеприпасах. Мы предоставляем важнейшее вооружение для ведения войны", - отметил он.

По его словам, Украина просила истребители: "Министр Кулеба просил нас об истребителях, которые могла бы использовать украинская армия. Некоторые страны имеют такие самолеты".