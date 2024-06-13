ЕС предоставит Молдове средства на закупку системы ПВО

Евросоюз предоставит Молдове 9 млн евро на приобретение системы противовоздушной обороны.

Евросоюз предоставит Молдове 9 млн евро на приобретение системы противовоздушной обороны.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны республики.

"Национальная армия укрепит свои возможности по противовоздушной обороне благодаря новому безвозмездному пакету поддержки ЕС на сумму 9 млн евро в рамках Европейского фонда мира (EPF). В рамках помощи республика получит системы противовоздушной обороны. Их закупят и доставят в соответствии с графиком, согласованным с ЕС", - сообщили в ведомстве.

Ранее глава военного ведомства Анатолий Носатый сообщил, что новый радар, который планируется приобрести, будет способен обнаруживать беспилотники.

В прошлом году республика приобрела у французской оборонно-промышленной группы Thales одну тактическую радиолокационную станцию Ground Master 200. По словам Носатого, новый радар будет иметь больший охват воздушного пространства. Ранее министр заявлял, что армии Молдовы необходимы три такие установки для использования в качестве системы оповещения.