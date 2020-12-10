ЕС предоставил Украине помощь в размере 600 миллионов евро

Европейский союз предоставил Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи.

Европейский союз предоставил Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарен нашим партнерам в ЕС и лично президенту ЕК (Еврокомиссии - ред.) Урсуле фон дер Ляйен и исполнительному вице-президенту Валдису Домбровскису за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро. Это весомый сигнал поддержки Евросоюза экономической стабильности Украины и дальнейшего курса реформ", - написал он в Twitter.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что помощь "укрепит макрофинансовую стабильность Украины в тяжелые времена пандемии COVID-19".