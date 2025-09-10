ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЕС предложит купить у США оружия для Украины на 6,6 млрд евро

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 12:58
    Европейский Союз обсуждает возможность использования 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира для закупки вооружения США с целью поддержки Украины.

    Как передает Report, об этом заявил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, подводя итоги заседания в формате "Рамштайн", прошедшего 9 сентября в Лондоне.

    По его словам, фонд с 2022 года применялся для компенсации странам-членам ЕС военной помощи, предоставленной Киеву, однако его использование в настоящее время блокируется Венгрией.

    В связи с этим Европейская служба внешних действий предложила разрешить странам ЕС делать добровольные взносы, чтобы обойти вето.

    Шмыгаль отметил, что уже выполнено 80% обязательства по поставке 2 млн единиц боеприпасов, а также подчеркнул важность инвестиций в европейскую оборонную промышленность через механизм SAFE.

    Он добавил, что в октябре и ноябре Украина может получить дополнительную поддержку на сумму около 4 млрд евро ежемесячно.

    Европейский союз Венгрия российско-украинская война Денис Шмыгаль

