ЕС предложил ввести санкции против двух китайских банков

Евросоюз предложил ввести санкции против двух небольших китайских банков за помощь России в обходе санкций союза.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.
В публикации отмечается, что в рамках рестрикций будет запрещено проводить любые транзакции с двумя региональными кредитными организациями, расположенными возле границы КНР с Россией.
Подчеркивается, что два китайских банка подозреваются в помощи российской стороне обходить действующие торговые ограничения Евросоюза.
Агентство не уточняет, какие именно китайские кредитные организации попадут под санкции.