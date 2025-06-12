ЕС предложил ввести санкции против двух китайских банков

Евросоюз предложил ввести санкции против двух небольших китайских банков за помощь России в обходе санкций союза.

Евросоюз предложил ввести санкции против двух небольших китайских банков за помощь России в обходе санкций союза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

В публикации отмечается, что в рамках рестрикций будет запрещено проводить любые транзакции с двумя региональными кредитными организациями, расположенными возле границы КНР с Россией.

Подчеркивается, что два китайских банка подозреваются в помощи российской стороне обходить действующие торговые ограничения Евросоюза.

Агентство не уточняет, какие именно китайские кредитные организации попадут под санкции.