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ЕС предложил ввести санкции против двух китайских банков

ЕС предложил ввести санкции против двух китайских банков Евросоюз предложил ввести санкции против двух небольших китайских банков за помощь России в обходе санкций союза.
Другие страны
12 июня 2025 г. 07:04
ЕС предложил ввести санкции против двух китайских банков

Евросоюз предложил ввести санкции против двух небольших китайских банков за помощь России в обходе санкций союза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

В публикации отмечается, что в рамках рестрикций будет запрещено проводить любые транзакции с двумя региональными кредитными организациями, расположенными возле границы КНР с Россией.

Подчеркивается, что два китайских банка подозреваются в помощи российской стороне обходить действующие торговые ограничения Евросоюза.

Агентство не уточняет, какие именно китайские кредитные организации попадут под санкции.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Çinin iki bankına sanksiya təklif edib

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