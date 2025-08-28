    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    ЕС предложил отмену тарифов на американские промышленные товары и морепродукты

    • 28 августа, 2025
    • 20:37
    Европейская комиссия предложила отменить тарифы на американские промышленные товары и предоставить преференциальный доступ для ряда морепродуктов и несырьевых сельскохозяйственных товаров.

    Как передает Report, об этом сообщает Еврокомиссия.

    "Сегодня Европейская комиссия представила два предложения, открывающие путь к реализации Совместного заявления ЕС и США от 21 августа 2025 года. Эти инициативы станут первыми шагами в его исполнении и обеспечат снижение тарифов США для жизненно важного европейского автомобильного сектора с ретроактивной датой с 1 августа", - говорится в сообщении.

    Первое предложение касается отмены тарифов на американские промышленные товары и преференциального доступа для ряда морепродуктов и несырьевых сельхозтоваров. Второе предусматривает продление беспошлинного режима для омаров, включая переработанных.

    Предложения Комиссии станут законодательной основой для реализации тарифных сокращений ЕС. США планируют установить потолок тарифов на автомобили и комплектующие из ЕС на уровне 15%, что позволит производителям сэкономить более €500 млн за один месяц. Также США обязались установить нулевые или близкие к нулю тарифы на отдельные категории товаров, включая самолеты и основные медицинские препараты, начиная с 1 сентября. Ожидается дальнейшее расширение этого списка.

