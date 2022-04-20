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ЕС предлагает прекратить импорт из РФ ядерного топлива, запретить новостные каналы

ЕС предлагает прекратить импорт из РФ ядерного топлива, запретить новостные каналы Ряд стран ЕС предлагают прекратить импорт из РФ ядерного топлива, запретить российские новостные телеканалы, приостановить выдачу виз россиянам и ввести новые санкции против якобы "связанных с Кремлем" физических лиц и компаний.
Другие страны
20 апреля 2022 г. 16:34
ЕС предлагает прекратить импорт из РФ ядерного топлива, запретить новостные каналы

Ряд стран ЕС предлагают прекратить импорт из РФ ядерного топлива, запретить российские новостные телеканалы, приостановить выдачу виз россиянам и ввести новые санкции против связанных с Кремлем физических лиц и компаний.

Как передает Report, об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Еврокомиссия сейчас работает над увеличением доступности альтернативных источников энергии, чтобы попытаться "сократить цену отказа от российской нефти" и убедить Германию и ряд других "сомневающихся" стран принять эту меру.

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Версия на английском языке Reuters: Some EU countries pushing for new restrictions against Russia
Версия на азербайджанском языке Aİ ölkələri Rusiyadan nüvə yanacağı idxalını dayandırmağı təklif edir

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