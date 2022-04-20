ЕС предлагает прекратить импорт из РФ ядерного топлива, запретить новостные каналы

Ряд стран ЕС предлагают прекратить импорт из РФ ядерного топлива, запретить российские новостные телеканалы, приостановить выдачу виз россиянам и ввести новые санкции против якобы "связанных с Кремлем" физических лиц и компаний.

Ряд стран ЕС предлагают прекратить импорт из РФ ядерного топлива, запретить российские новостные телеканалы, приостановить выдачу виз россиянам и ввести новые санкции против связанных с Кремлем физических лиц и компаний.

Как передает Report, об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Еврокомиссия сейчас работает над увеличением доступности альтернативных источников энергии, чтобы попытаться "сократить цену отказа от российской нефти" и убедить Германию и ряд других "сомневающихся" стран принять эту меру.