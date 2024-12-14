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ЕС потребует от Великобритании доступ к рыболовецким водам

ЕС потребует от Великобритании доступ к рыболовецким водам Брюссель намерен потребовать от Великобритании доступ к британским рыболовецким водам и признание юрисдикции Европейского суда.
Другие страны
14 декабря 2024 г. 13:20
ЕС потребует от Великобритании доступ к рыболовецким водам

Брюссель намерен потребовать от Великобритании доступ к британским рыболовецким водам и признание юрисдикции Европейского суда.

Как передает Report, об этом сообщает газета Times со ссылкой на черновой план переговорной позиции ЕС.

"Ценой новой торговой сделки с британским премьер-министром Киром Стармером, в частности, станет предоставление европейским рыбакам доступа в британские воды и признание юрисдикции Европейского суда", - говорится в материале издания.

Отмечается, что данная позиция изложена в документе, который будет представлен на следующей неделе Совету европейских министров. Сами переговоры по пересмотру существующей торговой сделки с Лондоном должны начаться уже в следующем году.

Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией, Германией и партнерами по Объединенному экспедиционному корпусу (JEF).

На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря.

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