ЕС потребует от Великобритании 57 млрд в рамках переговоров по Brexit

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Евросоюз потребует от Великобритании выплатить 57 млрд. евро (60 млрд. долларов США) в рамках переговоров о выходе страны из состава блока.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил британский телеканал Sky News.

Ранее Лондон уже заявлял о том, что готов до 2020 года выполнять взятые не себя обязательства в рамках различных программ в ЕС, оцениваемых в десятки миллиардов евро, однако никакая определенная сумма не называлась.

Sky News также информирует, что, согласно достигнутой договоренности, любые переговоры о соглашении о свободной торговле между Лондоном и Брюсселем начнутся лишь после того, как эта сумма будет выплачена. При этом в правительстве Соединенного Королевства надеялись, что эти процессы - обсуждения суммы выплат и торговые переговоры - могут идти параллельно.

Двухлетние переговоры должны начаться после того, как британский премьер-министр Тереза Мэй задействует статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, запускающую процесс выхода из сообщества. Глава кабмина намерена сделать это до конца марта, хотя для этого ей нужно заручиться поддержкой законодателей. Палата общин, нижняя палата британского парламента, 8 февраля подавляющим числом голосов высказала поддержку планам Терезы Мэй. Теперь этот вопрос находится на рассмотрении верхней палаты - Палаты лордов.