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ЕС потребовал от России прекратить войну против Украины и вывести свои войска

ЕС потребовал от России прекратить войну против Украины и вывести свои войска Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского союза требуют от России немедленно прекратить военные действия против Украины и вывести войска.
Другие страны
25 марта 2022 г. 08:06
ЕС потребовал от России прекратить войну против Украины и вывести свои войска

Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского союза требуют от России немедленно прекратить военные действия против Украины и вывести войска.

Как передает Report, об этом говорится в итоговом заявлении саммита Европейского союза (ЕС).

"Европейский совет требует, чтобы Россия немедленно прекратила свою военную агрессию на территории Украины, немедленно и безоговорочно вывела все силы и военную технику со всей территории Украины, полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах", - отмечается в выводах Европейского совета.

Лидеры ЕС констатировали, что агрессивная война России против Украины "грубо нарушает международное право и приводит к массовым человеческим жертвам и ранениям среди гражданского населения". "Россия направляет удары по гражданскому населению и наносит удары по гражданским объектам, включая больницы, медицинские учреждения, школы и убежища. Эти военные преступления должны быть немедленно прекращены. Виновные и их сообщники будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом. Осада Мариуполя и других городов Украины, а также отказ в гуманитарном доступе со стороны российских вооруженных сил неприемлемы. Российские силы должны немедленно обеспечить безопасные пути в другие районы Украины, а также доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие осажденные города", - заявляют в ЕС.

В этой связи Европейский совет призвал Россию "в срочном порядке гарантировать безопасный проход гражданским лицам, оказавшимся в ловушке во всех других зонах боевых действий, в пункт назначения по их выбору, немедленно освободить всех заложников, обеспечить бесперебойный гуманитарный доступ и создать гуманитарные коридоры". "Он также призывает Россию полностью соблюдать свои обязательства по международному праву, включая международное гуманитарное право, и соблюдать недавнее постановление Международного суда", - подчеркивается в документе.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Rusiyadan Ukraynaya qarşı müharibəni dayandırmağı, qoşunlarını çıxarmağı tələb edib

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