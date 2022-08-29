ЕС потратит 300 млрд евро на зеленый переход, чтобы отказаться от ископаемого топлива РФ

Евросоюз (ЕС) потратит 300 млрд евро на зеленый переход, чтобы навсегда отказаться от ископаемого топлива РФ.

Евросоюз (ЕС) потратит 300 млрд евро на зеленый переход, чтобы навсегда отказаться от ископаемого топлива РФ.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в понедельник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на XVII Международном стратегическом форуме в городе Блед (Словения).

"Сейчас ЕС в рамках инициативы REPowerEU выделит 300 млрд евро инвестиций, чтобы осуществить зеленый переход и завершить эру русского ископаемого топлива в Европе", - заявила она.

Фон дер Ляйен утверждала, что это необходимо, "чтобы исключить возможности для энергетического шантажа со стороны России и полностью отказаться" от ископаемого топлива РФ.