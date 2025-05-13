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ЕС потратил более €300 млн на контракты с компаниями, связанными с Маском

ЕС потратил более €300 млн на контракты с компаниями, связанными с Маском Еврокомиссия (ЕК) потратила порядка €339 млн на контракты с фирмами, связанными с американским предпринимателем Илоном Маском.
Другие страны
13 мая 2025 г. 10:28
ЕС потратил более €300 млн на контракты с компаниями, связанными с Маском

Еврокомиссия (ЕК) потратила порядка €339 млн на контракты с фирмами, связанными с американским предпринимателем Илоном Маском.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило европейское издание Politico.

По его информации, в частности, Европейское космическое агентство потратило в 2024 году €180 млн на контракты с принадлежащей Маску компанией SpaceX по запуску спутников для улучшения глобальной европейской навигационной системы. €158 млн ушли на заключение договоренностей с Tesla для обеспечения строительства станция для зарядки электромобилей по всей Европе.

Кроме того, €630 тыс. было потрачено на покупку рекламы в X, которую Маск приобрел в 2022 году. В Еврокомиссии уточнили, что прекратили закупать рекламу на этой платформе с октября 2023 года.

Данные Politico основаны на ответе ЕК на запрос депутата Европарламента от партии "зеленых" Даниэля Фройнда, который в марте призвал ее опубликовать весь список средств ЕС, которые были перечислены компаниям американского миллиардера.

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