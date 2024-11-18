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ЕС поставил Киеву 1 млн снарядов с опозданием на 8,5 месяца

ЕС поставил Киеву 1 млн снарядов с опозданием на 8,5 месяца ЕС только что выполнил свое обещание поставить Украине 1 млн снарядов в течение года, которое было дано в феврале 2023 года.
Другие страны
18 ноября 2024 г. 21:09
ЕС поставил Киеву 1 млн снарядов с опозданием на 8,5 месяца

ЕС только что выполнил свое обещание поставить Украине 1 млн снарядов в течение года, которое было дано в феврале 2023 года.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля в личном блоге, опубликованном на официальном сайте внешнеполитической службы Евросоюза.

"Мы только что выполнили наше обещание поставить 1 млн снарядов Украине, а к концу зимы мы завершим обучение 75 тыс. солдат", - сообщил он. Ранее он сообщал, что к началу октября страны ЕС обучили 60 тыс. человек для ВСУ.

Напомним, что Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в феврале 2023 года пообещали поставить Киеву 1 млн снарядов в течение 12 месяцев - то есть к началу марта 2024 года. Таким образом задержка составила около 8,5 месяца. Для этого ЕС не только использовал снаряды со своих складов, но занимался интенсивным наращиванием их производства во всех странах ЕС и закупками снарядов по всему миру.

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