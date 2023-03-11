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ЕС попросит третьи страны усилить контроль торговли на фоне санкций

ЕС попросит третьи страны усилить контроль торговли на фоне санкций Евросоюз намерен попросить третьи страны, которые столкнулись с резким ростом импорта из его государств-членов передовых технологий и других товаров, усилить контроль за торговлей на фоне антироссийских санкций.
Другие страны
11 марта 2023 г. 15:17
ЕС попросит третьи страны усилить контроль торговли на фоне санкций

Евросоюз намерен попросить третьи страны, которые столкнулись с резким ростом импорта из его государств-членов передовых технологий и других товаров, усилить контроль за торговлей на фоне антироссийских санкций.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, санкции привели к значительному сокращению экспорта в Россию передовых полупроводников, интегральных схем и других технологий из ЕС и стран G7. При этом, как утверждается, резко выросли поставки в такие страны, как Турция, ОАЭ, Казахстан, и экспорт из этих стран в РФ также "резко вырос".

В связи с этим ЕС планирует обратиться к третьим странам с просьбой "усилить контроль за торговлей". По данным агентства, ЕС и его союзники уделяют все больше внимания "ужесточению любых лазеек", позволяющих обходить введенные ими санкции.

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Версия на английском языке EU to ask third countries to strengthen trade controls amid sanctions

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