ЕС пообещал полную поддержку парламенту Венесуэлы и его лидеру

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Евросоюз оказывает полную поддержку Национальной ассамблее Венесуэлы и ее лидеру Хуану Гуайдо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС,об этом заявила в четверг глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам первого дня неформальной встречи министров иностранных дел стран сообщества в Бухаресте.

"Мы полностью поддерживаем Национальную ассамблею Венесуэлы и ее лидера как единственный демократически избранный институт страны, который должен быть защищен", - сказала она.

По ее словам, страны ЕС единогласно считают, что необходимо не допустить насильственного или военного развития кризиса в Венесуэле.

"Между странами ЕС нет разногласий в отношении необходимости проведения новых президентских выборов в Венесуэле и мирного разрешения конфликта. Мы едины в стремлении избежать любого насильственного или военного разрешения конфликта", - заявила она.