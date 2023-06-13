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ЕС пообещал Латинской Америке €10 млрд в обмен на редкоземельные ресурсы

ЕС пообещал Латинской Америке €10 млрд в обмен на редкоземельные ресурсы ЕС пообещал инвестировать в страны Латинской Америки €10 млрд в первую очередь в проекты по борьбе с изменением климата, развитию зеленой энергетики и цифровой экономики в обмен на сотрудничество в добыче редкоземельных ресурсов.
Другие страны
13 июня 2023 г. 04:47
ЕС пообещал Латинской Америке €10 млрд в обмен на редкоземельные ресурсы

ЕС пообещал инвестировать в страны Латинской Америки €10 млрд в первую очередь в проекты по борьбе с изменением климата, развитию зеленой энергетики и цифровой экономики в обмен на сотрудничество в добыче редкоземельных ресурсов.

Как передает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в ходе своего визит в Бразилию.

"ЕС инвестирует в страны Латинской Америки €10 млрд, что станет основой для привлечения еще большего объема частных инвестиций, - сказала фон дер Ляйен. - Мы запускаем стратегическое партнерство с Бразилией по добыче редкоземельных ресурсов, которое должно способствовать покрытию потребностей наших континентов в этих ключевых для зеленого перехода ресурсов".

Она также выразила надежду на поддержку Бразилией позиции Брюсселя по конфликту в Украине, обвинив в "проблемах Бразилии в области энергетики и удобрений" Россию, а не санкции ЕС.

Она подчеркнула, что в Бразилии ЕС инвестирует €2 млрд в экологически чистое производство водородного топлива и €430 млн в проекты по борьбе с исчезновением тропических лесов. Кроме того, она пообещала Бразилии "торговое сотрудничество, которое должно привести к реиндустриализации Бразилии" и "стать платформой для самого широкого диалога не только в сфере экономики".

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