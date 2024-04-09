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ЕС получил в 2023 году прибыль в 16 млрд евро от введения свободной торговли с Украиной

ЕС получил в 2023 году прибыль в 16 млрд евро от введения свободной торговли с Украиной Евросоюз получил прибыль в 2023 году в размере 16 млрд евро от временной отмены торговых тарифов и пошлин с Украиной, но его аграрный сектор потерял 8,5 млрд евро.
Другие страны
9 апреля 2024 г. 18:15
ЕС получил в 2023 году прибыль в 16 млрд евро от введения свободной торговли с Украиной

Евросоюз получил прибыль в 2023 году в размере 16 млрд евро от временной отмены торговых тарифов и пошлин с Украиной, но его аграрный сектор потерял 8,5 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров сельского хозяйства ЕС.

"Для экономики в целом либерализация торговли - это хорошо, поскольку европейский экспорт в Украину в 2023 году был 39 млрд евро, импорт 23 млрд евро, то есть прибыль для европейской экономики составила 16 млрд евро. Но для сельского хозяйства цифры другие - наш экспорт 3 млрд евро, наш импорт 11,5 млрд евро, то есть наши фермеры платят за эту либерализацию", - заявил Войцеховский.

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